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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'''de şampiyon olup bırakacağım''

''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım''

Sözleşmesi sona eren 'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. 'nin iki gün izinliği olduğu dönemde 'da ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.

Sözleşmesi sona eren 'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. 'nin iki gün izinliği olduğu dönemde 'da ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.

  1. 5.8.2019
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