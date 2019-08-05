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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de gitti-gidiyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc gitti-gidiyor

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den ettiği , yuvadan uçacak. 'nın () kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan , 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den ettiği , yuvadan uçacak. 'nın () kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan , 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

  1. 5.8.2019
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