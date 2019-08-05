Fenerbahçe'de Miha Zajc gitti-gidiyor
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, yuvadan uçacak. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, yuvadan uçacak. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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