Fenerbahçe'de 1 numara artık Altay'ın!

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi merak edilen konulardan biri de eldivenlerin kimde olacağıydı. Geçtiğimiz sezon kaleyi Harun Tekin korurken, 2019-20'de eldivenlerin Altay'da olması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, yeni sezona genç file bekçiyle başlayacağını ifade ediliyor.