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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de 1 numara artık 'ın!

Fenerbahçe'de 1 numara artık Altay'ın!

Sarı-lacivertlilerde öncesi merak edilen konulardan biri de eldivenlerin kimde olacağıydı. Geçtiğimiz sezon kaleyi korurken, 2019-20'de eldivenlerin 'da olması bekleniyor. 'ın, yeni sezona genç file bekçiyle başlayacağını ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerde öncesi merak edilen konulardan biri de eldivenlerin kimde olacağıydı. Geçtiğimiz sezon kaleyi korurken, 2019-20'de eldivenlerin 'da olması bekleniyor. 'ın, yeni sezona genç file bekçiyle başlayacağını ifade ediliyor.

  1. 5.8.2019
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