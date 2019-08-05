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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'nden 'a ziyaret

Fenerbahçe Üniversitesi'nden Ersun Yanal'a ziyaret

yetkilileri, sarı-lacivertli takımının 'ı ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe 'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

yetkilileri, sarı-lacivertli takımının 'ı ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe 'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.

Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.

Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

  1. 05.08.2019
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