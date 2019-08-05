Fenerbahçe Üniversitesi'nden Ersun Yanal'a ziyaret
Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.
Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.
Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.
Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Fenerbahçe Üniversitesi'nden Ersun Yanal'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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