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04 Ağustos 2019, Pazar
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Şimdi sıra ’da

Şimdi sıra Zanka’da

Deniz? Türüç ve Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim ... Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan , Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti.

ve Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim ... Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan , Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin 'den düşen İngiliz ekibi ile 3 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncunun da 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

  1. 4.8.2019
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