Şimdi sıra Zanka’da
Deniz? Türüç ve Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim Zanka... Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti.
Deniz Türüç ve Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim Zanka... Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi ile 3 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncunun da 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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