Şimdi sıra Zanka’da

Deniz Türüç ve Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim Zanka... Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi ile 3 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncunun da 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.