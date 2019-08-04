Karşınızda Fenerbahçeli Deniz Türüç
Transferin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü dün sağlık kontrolünden geçirdi. Fenerbahçe, ezeli rakibi G.Saray’ın da ısrarcı olduğu yıldız futbolcuyu dün sağlık kontrolünden geçirdi, 3 yıllık sözleşmeye de imza attırdı.
Transferin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü dün sağlık kontrolünden geçirdi. Önceki gece geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe tişörtünü giydi ve sağlık taramasından geçti. 26 yaşındaki oyuncu, kontrollerinden ardından ise kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.
G.SARAY'A İKİNCİ ÇELME
Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç transferinde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, bu oyuncunun bonservisi için Kayserispor'a 3.5 milyon euro ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu ise senelik net 1.6 milyon euro kazanacak.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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