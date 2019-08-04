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04 Ağustos 2019, Pazar
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Karşınızda Fenerbahçeli

Karşınızda Fenerbahçeli Deniz Türüç

Transferin hareketli kulüplerinden , . Fenerbahçe, G.Saray’ın da ısrarcı olduğu yıldız futbolcuyu dün sağlık kontrolünden geçirdi, 3 yıllık sözleşmeye de imza attırdı.

Transferin hareketli kulüplerinden , . Önceki gece geç saatlerde ailesiyle birlikte 'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe tişörtünü giydi ve sağlık taramasından geçti. 26 yaşındaki oyuncu, kontrollerinden ardından ise kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

G.SARAY'A İKİNCİ ÇELME
Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç transferinde de 'a çalım atan Fenerbahçe, bu oyuncunun bonservisi için 'a 3.5 milyon euro ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu ise senelik net 1.6 milyon euro kazanacak.

  1. 4.8.2019
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