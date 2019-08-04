Karşınızda Fenerbahçeli Deniz Türüç

Transferin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü dün sağlık kontrolünden geçirdi. Önceki gece geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe tişörtünü giydi ve sağlık taramasından geçti. 26 yaşındaki oyuncu, kontrollerinden ardından ise kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

G.SARAY'A İKİNCİ ÇELME

Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç transferinde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, bu oyuncunun bonservisi için Kayserispor'a 3.5 milyon euro ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu ise senelik net 1.6 milyon euro kazanacak.