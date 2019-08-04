Ferdi Kadıoğlu için karar verildi! Real Madrid sonrası... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de gündem konularından biri de Ferdi Kadıoğlu... Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.

Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilecek. Yönetim, Napoli'ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi'nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi'nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi'nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır.