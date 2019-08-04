Ferdi Kadıoğlu için karar verildi! Real Madrid sonrası... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Geçen sezon başında Hollanda’dan büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında sergilediği futbolla yeniden gündem oldu. Fenerbahçe de genç yıldız için kararı verdi. Bu kararın kapsamı ise Ferdi'nin Eljif Elmas gibi transferin gözdesi haline getirilmesi.
Fenerbahçe'de gündem konularından biri de Ferdi Kadıoğlu... Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.
Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilecek. Yönetim, Napoli'ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi'nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi'nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi'nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır.
- 04.08.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Ferdi Kadıoğlu için karar verildi! Real Madrid sonrası... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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