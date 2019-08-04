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04 Ağustos 2019, Pazar
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'de büyük gün yarın

Fenerbahçe'de büyük gün yarın

’nin uzun süren görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştığı Kolarov, bugün ’a geliyor. Sırp yıldızın 3 yıllık sözleşme atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından F.Bahçe'nin listesindeki ilk isim olan , bugün geliyor... Sarı-lacivertlilerin önceki gece anlaşma sağladığı Sırp yıldız, 'a gelip, resmi sözleşmeye imza atacak. Uzun süren pazarlıkların ardından Roma ile 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan , 33 yaşındaki sol bekle de 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. BU transferde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in kilit rol oynadığı öğrenildi. Vatandaşını İstanbul'a gelmesi için ikna eden Obra'nın, Fenerbahçe ile ilgili tüm detayları anlattığı, "'nin en büyük kulübüne geleceksin. Kariyerinde çok önemli bir dönem olacağını garanti ederim. Her koşulda takımını destekleyen ve yalnız bırakmayan bir taraftarın karşısına çıkacaksın" dediği ifade edildi.

  1. 4.8.2019
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