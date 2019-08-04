Fenerbahçe'de büyük gün yarın
Fenerbahçe’nin uzun süren görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştığı Kolarov, bugün İstanbul’a geliyor. Sırp yıldızın 3 yıllık sözleşme atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından F.Bahçe'nin transfer listesindeki ilk isim olan Aleksandar Kolarov, bugün geliyor... Sarı-lacivertlilerin önceki gece anlaşma sağladığı Sırp yıldız, İstanbul'a gelip, resmi sözleşmeye imza atacak. Uzun süren pazarlıkların ardından Roma ile 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bekle de 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. BU transferde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in kilit rol oynadığı öğrenildi. Vatandaşını İstanbul'a gelmesi için ikna eden Obra'nın, Fenerbahçe ile ilgili tüm detayları anlattığı, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geleceksin. Kariyerinde çok önemli bir dönem olacağını garanti ederim. Her koşulda takımını destekleyen ve yalnız bırakmayan bir taraftarın karşısına çıkacaksın" dediği ifade edildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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