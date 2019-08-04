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04 Ağustos 2019, Pazar
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kalıyor

Alper Potuk kalıyor

Son dönemin tartışılan isimlerinden 'un 'deki geleceği belli oldu. Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için kararını verdi.

Son dönemin tartışılan isimlerinden 'un 'deki geleceği belli oldu. Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için kararını verdi. Yanal'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmaya karar verdiği ve yeni sezonda şans vereceği öğrenildi.

  1. 4.8.2019
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