Alper Potuk kalıyor
Son dönemin tartışılan isimlerinden Alper Potuk'un Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi.
Son dönemin tartışılan isimlerinden Alper Potuk'un Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi. Yanal'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmaya karar verdiği ve yeni sezonda şans vereceği öğrenildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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