Alkışlar Emre Sakçı'ya

Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde yapılan Türkiye Turkcell Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı damgasını vurdu. Genç sporcu, 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Emre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmeye hak kazandı.

DATOME'DEN OBRA İTİRAFI

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Datome, ülkesi İtalya'da konuştu. Yıldız basketbolcu, geçtiğimiz nisan ayında Milan'dan teklif aldığını belirtip, "Ancak hocamız Obradovic, beni Fenerbahçe'de kalmam konusunda ikna etti. Zaten İstanbul'da çok mutluyum ve kazanacağım yeni kupalar olduğuna inanıyorum" dedi.