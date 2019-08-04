Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde yapılan Türkiye Turkcell Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı damgasını vurdu. Genç sporcu, 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde yapılan Türkiye Turkcell Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı damgasını vurdu. Genç sporcu, 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Emre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmeye hak kazandı.
DATOME'DEN OBRA İTİRAFI
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Datome, ülkesi İtalya'da konuştu. Yıldız basketbolcu, geçtiğimiz nisan ayında Milan'dan teklif aldığını belirtip, "Ancak hocamız Obradovic, beni Fenerbahçe'de kalmam konusunda ikna etti. Zaten İstanbul'da çok mutluyum ve kazanacağım yeni kupalar olduğuna inanıyorum" dedi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Alkışlar Emre Sakçı'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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