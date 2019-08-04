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04 Ağustos 2019, Pazar
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Alkışlar 'ya

Alkışlar Emre Sakçı'ya

'nde yapılan 'nda damgasını vurdu. Genç sporcu, kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

'nde yapılan 'nda damgasını vurdu. Genç sporcu, kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Emre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmeye hak kazandı.

DATOME'DEN OBRA İTİRAFI
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Datome, ülkesi 'da konuştu. Yıldız basketbolcu, geçtiğimiz nisan ayında Milan'dan teklif aldığını belirtip, "Ancak hocamız Obradovic, beni Fenerbahçe'de kalmam konusunda ikna etti. Zaten 'da çok mutluyum ve kazanacağım yeni kupalar olduğuna inanıyorum" dedi.

  1. 4.8.2019
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