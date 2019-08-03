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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ye ’da Nielsen kıyağı

Fenerbahçe'ye Zanka’da Nielsen kıyağı

'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı. Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu girdi.

'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı. Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu girdi. Nielsen, rakamı 3 milyon euro'ya kadar düşürünce 3 yıllık sözleşme için oyuncunun önü açıldı.

  1. 3.8.2019
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