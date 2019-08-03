Fenerbahçe'ye Zanka’da Nielsen kıyağı

Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı Zanka için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı. Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu Brian Steen Nielsen girdi. Nielsen, rakamı 3 milyon euro'ya kadar düşürünce 3 yıllık sözleşme için oyuncunun önü açıldı.