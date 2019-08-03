Fenerbahçe'ye Zanka’da Nielsen kıyağı
Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı Zanka için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı. Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu Brian Steen Nielsen girdi.
Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı Zanka için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı. Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu Brian Steen Nielsen girdi. Nielsen, rakamı 3 milyon euro'ya kadar düşürünce 3 yıllık sözleşme için oyuncunun önü açıldı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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