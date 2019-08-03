Fenerbahçe'nin listesindeki Gustavo’nun başı döndü!

Gelen haberlere göre Fransa'da Brezilyalı futbolcu ile görüşen Comolli, 4.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme artı 3 milyon euro imza parası teklif etti. Bu rakamlar karşısında başı dönen Gustavo, sportif direktör Zubizareta ile görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında ise başkan kalması yönünde açıklama yaptı.