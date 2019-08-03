Fenerbahçe'nin listesindeki Gustavo’nun başı döndü!
Ön libero adayları arasında adı geçen Luiz Gustavo için kulübü Marsilya'nın başkanı Henri Eyraud, "Onun takımda kalmasını istiyorum. Umarım dileğim gerçekleşir" demişti. Bu açıklamanın arkasında oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteğinin yattığı bildirildi.
Gelen haberlere göre Fransa'da Brezilyalı futbolcu ile görüşen Comolli, 4.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme artı 3 milyon euro imza parası teklif etti. Bu rakamlar karşısında başı dönen Gustavo, sportif direktör Zubizareta ile görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında ise başkan kalması yönünde açıklama yaptı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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