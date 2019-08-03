Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira İngiltere yolcusu
Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden Sami Khedira'nın İngiltere'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da Arsenal'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. Fenerbahçe ihtimaline ise yer verilmedi.
Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden Sami Khedira'nın İngiltere'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da Arsenal'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. Fenerbahçe ihtimaline ise yer verilmedi.
- 3.8.2019
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira İngiltere yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.