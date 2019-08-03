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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nin gündemindeki Khedira yolcusu

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira İngiltere yolcusu

Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden 'nın 'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da 'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. ihtimaline ise yer verilmedi.

Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden 'nın 'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da 'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. ihtimaline ise yer verilmedi.

  1. 3.8.2019
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