Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira İngiltere yolcusu

Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden Sami Khedira'nın İngiltere'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da Arsenal'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. Fenerbahçe ihtimaline ise yer verilmedi.