Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado: Takım değildik

Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "Fenerbahçe'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.