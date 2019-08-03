Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado: Takım değildik
Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "Fenerbahçe'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.
Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "Fenerbahçe'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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