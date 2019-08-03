Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado: Takım değildik - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nin eski futbolcusu : Takım değildik

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado: Takım değildik

Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan , İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.

Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan , İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.

  1. 3.8.2019
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