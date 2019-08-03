Fenerbahçe'deki sözleşmesi biten Skrtel: Acelem yok
Sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanamayan Martin Skrtel hâlâ kulüp bulamadı. Slovak savunmacı, İtalyan basınına verdiği röportajda bazı takımlarla görüştüğünü belirtip "Birkaç teklif var ancak acelem yok. İyi düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyorum" dedi.
Sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanamayan Martin Skrtel hâlâ kulüp bulamadı. Slovak savunmacı, İtalyan basınına verdiği röportajda bazı takımlarla görüştüğünü belirtip "Birkaç teklif var ancak acelem yok. İyi düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyorum" dedi.
- 3.8.2019
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi biten Skrtel: Acelem yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.