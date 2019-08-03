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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'deki sözleşmesi biten Skrtel: Acelem yok

Fenerbahçe'deki sözleşmesi biten Skrtel: Acelem yok

Sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanamayan hâlâ kulüp bulamadı. Slovak savunmacı, İtalyan basınına verdiği röportajda bazı takımlarla görüştüğünü belirtip "Birkaç teklif var ancak acelem yok. İyi düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyorum" dedi.

Sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanamayan hâlâ kulüp bulamadı. Slovak savunmacı, İtalyan basınına verdiği röportajda bazı takımlarla görüştüğünü belirtip "Birkaç teklif var ancak acelem yok. İyi düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyorum" dedi.

  1. 3.8.2019
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