Fenerbahçe'de Mehmet Topal sürprizi! Dönüyor mu? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'de sürprizi! Dönüyor mu?

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sürprizi! Dönüyor mu?

Sözleşmesi feshedilen 'ın ve 'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardında, 'ye döneceği iddiasının yattığı ortaya çıktı. Yanal'ın, "Yeni oyuncu alsak adaptasyon sorunu yaşayabilir. Mehmet en azından takımı biliyor" dediği öğrenildi.

Sözleşmesi feshedilen 'ın ve 'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardında, 'ye döneceği iddiasının yattığı ortaya çıktı. Yanal'ın, "Yeni oyuncu alsak adaptasyon sorunu yaşayabilir. Mehmet en azından takımı biliyor" dediği öğrenildi.

  1. 3.8.2019
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