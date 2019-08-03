Fenerbahçe'de Mehmet Topal sürprizi! Dönüyor mu?
Sözleşmesi feshedilen Mehmet Topal'ın İngiltere ve İspanya'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardında, Fenerbahçe'ye döneceği iddiasının yattığı ortaya çıktı. Yanal'ın, "Yeni oyuncu alsak adaptasyon sorunu yaşayabilir. Mehmet en azından takımı biliyor" dediği öğrenildi.
Sözleşmesi feshedilen Mehmet Topal'ın İngiltere ve İspanya'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardında, Fenerbahçe'ye döneceği iddiasının yattığı ortaya çıktı. Yanal'ın, "Yeni oyuncu alsak adaptasyon sorunu yaşayabilir. Mehmet en azından takımı biliyor" dediği öğrenildi.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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