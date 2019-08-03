Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov için Serie A ekiplerinden Inter, devreye girdi.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer etmek isteyen Inter, başkent ekibi ile yaptığı görüşmelerde Kolarov'u da istedi.

CONTE, YENİ SİSTEMİNDE ONU DÜŞÜNÜYOR

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin takımda kurduğu yeni sistemde sol kanadı Kolarov'a bırakmak istediği belirtilirken hem Dzeko hem de Kolarov için Roma - Inter temaslarının süreceği kaydedildi.

Menajer Mirsad Türkcan, Kolarov transferini sonuçlandırmak için Roma'ya gitmişti. Roma, bonservis ücreti için 4 milyon euro isterken Fenerbahçe Sportif Direktörü, 2.5 milyon eurodan kapıyı açmıştı.