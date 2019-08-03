Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Dünya devinden 'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika haberleri

Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri

Transferde 'ye kötü sürpriz... Sarı lacivertlilerin uzun zamandır sol bek pozisyonunu teslim etmek istediği Roma'nın Sırp futbolcusu 'a bir kez daha Inter talip oldu. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte transferde ısrarcı.

'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği için Serie A ekiplerinden Inter, devreye girdi.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Roma'dan 'yu etmek isteyen Inter, başkent ekibi ile yaptığı görüşmelerde Kolarov'u da istedi.

CONTE, YENİ SİSTEMİNDE ONU DÜŞÜNÜYOR

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin takımda kurduğu yeni sistemde sol kanadı Kolarov'a bırakmak istediği belirtilirken hem Dzeko hem de Kolarov için Roma - Inter temaslarının süreceği kaydedildi.

Menajer , Kolarov transferini sonuçlandırmak için Roma'ya gitmişti. Roma, bonservis ücreti için 4 milyon euro isterken Fenerbahçe Sportif Direktörü, 2.5 milyon eurodan kapıyı açmıştı.

Fenerbahçe'de öncelik savunmada

  1. 03.08.2019
  2. Güncelleme: 03.08.2019 16:21
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