Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri
Transferde Fenerbahçe'ye kötü sürpriz... Sarı lacivertlilerin uzun zamandır sol bek pozisyonunu teslim etmek istediği Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'a bir kez daha Inter talip oldu. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte transferde ısrarcı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov için Serie A ekiplerinden Inter, devreye girdi.
İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer etmek isteyen Inter, başkent ekibi ile yaptığı görüşmelerde Kolarov'u da istedi.
CONTE, YENİ SİSTEMİNDE ONU DÜŞÜNÜYOR
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin takımda kurduğu yeni sistemde sol kanadı Kolarov'a bırakmak istediği belirtilirken hem Dzeko hem de Kolarov için Roma - Inter temaslarının süreceği kaydedildi.
Menajer Mirsad Türkcan, Kolarov transferini sonuçlandırmak için Roma'ya gitmişti. Roma, bonservis ücreti için 4 milyon euro isterken Fenerbahçe Sportif Direktörü, 2.5 milyon eurodan kapıyı açmıştı.
- 03.08.2019
- Güncelleme: 03.08.2019 16:21
- Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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