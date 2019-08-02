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02 Ağustos 2019, Cuma
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'ye Gustavo’dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Gustavo’dan kötü haber

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'dan kötü haber... Brezilyalı ön liberonun kulübü Marsilya, futbolcusunu bırakmak istemediğini açıkladı.

Fransız ekibinin başkanı Eyraud, "Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını istiyorum. Sonrasında da teknik heyette devam etmesini planlıyorum" diye konuştu.

YOK ARTIK STUTTGART!
Alman basını, ön libero arayışındaki F.Bahçe'nin Mangala'ya yaptığı teklifi yazdı. Echo 24'te yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Stuttgart'a 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Alman ekibinin ise daha yüksek bedel istediği kaydedildi.

  1. 2.8.2019
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