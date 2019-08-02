Fenerbahçe'ye Gustavo’dan kötü haber
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'dan kötü haber... Brezilyalı ön liberonun kulübü Marsilya, futbolcusunu bırakmak istemediğini açıkladı.
Fransız ekibinin başkanı Eyraud, "Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını istiyorum. Sonrasında da teknik heyette devam etmesini planlıyorum" diye konuştu.
YOK ARTIK STUTTGART!
Alman basını, ön libero arayışındaki F.Bahçe'nin Mangala'ya yaptığı teklifi yazdı. Echo 24'te yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Stuttgart'a 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Alman ekibinin ise daha yüksek bedel istediği kaydedildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Fenerbahçe'ye Gustavo’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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