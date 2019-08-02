Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry: Daha sıkı çalışacağız
Garry ?Rodrigues, Bayern Münih ve Real Madrid ile oynanan maçların ardından twitter hesabından kısa bir yorumda bulundu. Yıldız futbolcu, "İki zor maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sıkı çalışacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve üstüne koyarak devam etmek adına çok önemli bir süreçti" dedi.
Garry ?Rodrigues, Bayern Münih ve Real Madrid ile oynanan maçların ardından twitter hesabından kısa bir yorumda bulundu. Yıldız futbolcu, "İki zor maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sıkı çalışacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve üstüne koyarak devam etmek adına çok önemli bir süreçti" dedi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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