Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry: Daha sıkı çalışacağız

Garry ?Rodrigues, Bayern Münih ve Real Madrid ile oynanan maçların ardından twitter hesabından kısa bir yorumda bulundu. Yıldız futbolcu, "İki zor maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sıkı çalışacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve üstüne koyarak devam etmek adına çok önemli bir süreçti" dedi.