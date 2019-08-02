Fenerbahçe'de son yolcu Guduric
Fenerbahçe Beko'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce Nicole Melli, NBA'in yolunu tutarken, bu kez de Marko Guduric ABD'ye gitti. İki sezon sarı-lacivertli formayı giyen 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, Memphis Grizzlies'le anlaştı. F.Bahçe de bu oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Beko'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce Nicole Melli, NBA'in yolunu tutarken, bu kez de Marko Guduric ABD'ye gitti. İki sezon sarı-lacivertli formayı giyen 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, Memphis Grizzlies'le anlaştı. F.Bahçe de bu oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Fenerbahçe'de son yolcu Guduric haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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