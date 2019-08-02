Fenerbahçe'de son yolcu Guduric

Fenerbahçe Beko'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce Nicole Melli, NBA'in yolunu tutarken, bu kez de Marko Guduric ABD'ye gitti. İki sezon sarı-lacivertli formayı giyen 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, Memphis Grizzlies'le anlaştı. F.Bahçe de bu oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.