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02 Ağustos 2019, Cuma
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'de son yolcu Guduric

Fenerbahçe'de son yolcu Guduric

Beko'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce , 'in yolunu tutarken, bu kez de 'ye gitti. İki sezon sarı-lacivertli formayı giyen 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, 'le anlaştı. F.Bahçe de bu oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.

Beko'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce , 'in yolunu tutarken, bu kez de 'ye gitti. İki sezon sarı-lacivertli formayı giyen 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, 'le anlaştı. F.Bahçe de bu oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.

  1. 2.8.2019
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