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02 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor!

Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor!

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimler arasında ilk sırayı alan Kolarov için geri sayım başladı. Sırp yıldızı günler öncesinden sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna eden yönetim, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'yla da büyük ölçüde anlaştı.

İtalyan ekibi, uzun süre direttiği 4 milyon euro'dan düşerken, sarı-lacivertlilerin 2.5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettirdiği belirtildi. Yanal'ın, " edersek bize büyük güç katar" dediği 33 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde 'a gelip takıma katılabileceği kaydedildi.

  1. 2.8.2019
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