Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimler arasında ilk sırayı alan Kolarov için geri sayım başladı. Sırp yıldızı günler öncesinden sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna eden yönetim, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'yla da büyük ölçüde anlaştı.
İtalyan ekibi, uzun süre direttiği 4 milyon euro'dan düşerken, sarı-lacivertlilerin 2.5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettirdiği belirtildi. Yanal'ın, "Transfer edersek bize büyük güç katar" dediği 33 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde İstanbul'a gelip takıma katılabileceği kaydedildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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