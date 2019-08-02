Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor!

İtalyan ekibi, uzun süre direttiği 4 milyon euro'dan düşerken, sarı-lacivertlilerin 2.5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettirdiği belirtildi. Yanal'ın, "Transfer edersek bize büyük güç katar" dediği 33 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde İstanbul'a gelip takıma katılabileceği kaydedildi.