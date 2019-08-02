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02 Ağustos 2019, Cuma
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'de herkes onları konuşuyor

Fenerbahçe'de herkes onları konuşuyor

'taki 3.'lük maçında forma giyen 'nin gençleri, tam puan aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam, performanslarıyla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç yıldız, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı.

'taki 3.'lük maçında forma giyen 'nin gençleri, tam puan aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam, performanslarıyla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç yıldız, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı.

YENİ 1 NUMARA
Ankaragücü'nden edilen Altay, önceki gün maçının öne çıkan isimlerinden oldu. Genç file bekçisi, İspanyol ekibinden 5 gol yemine rağmen 12 net kurtarış yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu sezon eldivenleri Altay'a vermesi bekleniyor.

  1. 2.8.2019
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