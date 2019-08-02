Fenerbahçe'de herkes onları konuşuyor
Audi Cup'taki 3.'lük maçında forma giyen Fenerbahçe'nin gençleri, tam puan aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam, performanslarıyla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç yıldız, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı.
Audi Cup'taki 3.'lük maçında forma giyen Fenerbahçe'nin gençleri, tam puan aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam, performanslarıyla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç yıldız, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı.
YENİ 1 NUMARA
Ankaragücü'nden transfer edilen Altay, önceki gün Real Madrid maçının öne çıkan isimlerinden oldu. Genç file bekçisi, İspanyol ekibinden 5 gol yemine rağmen 12 net kurtarış yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu sezon eldivenleri Altay'a vermesi bekleniyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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