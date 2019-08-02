Fenerbahçe'de herkes onları konuşuyor

Audi Cup'taki 3.'lük maçında forma giyen Fenerbahçe'nin gençleri, tam puan aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam, performanslarıyla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç yıldız, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı.



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Ankaragücü'nden transfer edilen Altay, önceki gün Real Madrid maçının öne çıkan isimlerinden oldu. Genç file bekçisi, İspanyol ekibinden 5 gol yemine rağmen 12 net kurtarış yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu sezon eldivenleri Altay'a vermesi bekleniyor.