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02 Ağustos 2019, Cuma
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Zanka'da mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Zanka'da mutlu sona ulaştı

Hazırlık karşılaşmalarında yaşanan savunma hataları, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da sarı-lacivertlileri hızlandırdı. , 'den düşen Huddersfield'da forma giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı.

Hazırlık karşılaşmalarında yaşanan savunma hataları, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da sarı-lacivertlileri hızlandırdı. , 'den düşen Huddersfield'da forma giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

  1. 2.8.2019
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