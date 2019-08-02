Fenerbahçe Zanka'da mutlu sona ulaştı
Hazırlık karşılaşmalarında yaşanan savunma hataları, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da sarı-lacivertlileri hızlandırdı. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Huddersfield'da forma giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı.
Hazırlık karşılaşmalarında yaşanan savunma hataları, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da sarı-lacivertlileri hızlandırdı. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Huddersfield'da forma giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Fenerbahçe Zanka'da mutlu sona ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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