Fenerbahçe Zanka'da mutlu sona ulaştı

Hazırlık karşılaşmalarında yaşanan savunma hataları, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da sarı-lacivertlileri hızlandırdı. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Huddersfield'da forma giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalanacağı öğrenildi.