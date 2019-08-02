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02 Ağustos 2019, Cuma
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yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Bayern ?Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan , listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Hatem Ben Arfa'da mutlu sona çok yaklaştı.

Sportif direktör Damien Comolli, imza aşamasına geldiği Frankfurt'a gitmesine engel olduğu yıldız futbolcuyla görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Fransız spor adamı, ve 'u 'ya anlatırken, ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Senelik 3 milyon euro ile 2 milyon euro imza parası ödenmesi planlanan Hatem Ben Arfa'nın kısa süre içinde imza atabileceği iddia edildi.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Rennes'de tamamlayan Hatem Ben Arfa, forma giydiği 41 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Avrupa'da devlerin formasını giydi. Ben Arfa; 'da , Marsilya, , 'de de 'da uzun yıllar oynadı. Kariyerinin en iyi dönenimini yaşadığı Nice'teki 2015-2016 sezonunun ardından PSG'ye olan HBA, burada beklentilerin altında kaldı. kaldığı ekibinde sorunlu bir dönem geçiren yıldız futbolcu, 2017-2018 sezonunda hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi, takımdan ayrı bireysel çalıştı.

EN SON 2015 OYNADI!
PSG'de döneminde bir sezon kadro dışı kalan Hatem Ben Arfa, daha önce 15 kez giydiği Fransa formasından da uzak kaldı. HBA, en son 17 Kasım 2015'te Fransa forması giydi.

387 MAÇ 72 GOL 59 ASİST
Profesyonel kariyerinde 387 karşılaşmaya çıkan Hatem Ben Arfa, bu maçlarda 131 gole direkt katkı sağladı. 72 kez rakip fileleri havalandıran Fransız yıldız, 59 da asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kırmızı kart görürken, 23 kez sarardı.
HATEM Ben Arfa, kariyerinin en iyi dönemini 2015-16'da Nice formasıyla yaşadı. Fransız ekibinde 37 maçta 18 gol, 6 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, sezon sonunda da PSG'ye transfer olmuştu.

  1. 2.8.2019
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