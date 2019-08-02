Deniz Türüç Fenerbahçe'yi seçti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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'yi seçti!

Deniz Türüç Fenerbahçe'yi seçti!

, Vedat Muriç'ten sonra transferinde de ezeli rakibi 'a çelmeye takmaya hazırlanıyor. Uzun süredir 'in iki devinin listesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Başkanı 'e kararını açıkladı.

, Vedat Muriç'ten sonra transferinde de ezeli rakibi 'a çelmeye takmaya hazırlanıyor. Uzun süredir 'in iki devinin listesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Başkanı 'e kararını açıkladı. Yıldız oyuncu, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Transferle ilgili bugün resmi açıklamaların yapılabileceği vurgulandı.

BUGÜN NETLEŞECEK
Başkanı Erol Bedir, Deniz transferinin bugün netleşeceğinin altını çizip, "Deniz'i isteyen kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabık kaldık. Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek demiştik. Deniz tercihini yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmam söz konusu olamaz. Yarın (bugün) konu netleşecek. Kulüp olarak bizim anlaşmamız tamam" dedi.

Geçtiğimiz sezon 26 Süper Lig maçında forma giyen Deniz Türüç, 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. Sağ kanatta forma giyen yıldız futbolcu, performansıyla A 'a kadar yükseldi.

  1. 2.8.2019
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