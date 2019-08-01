Marsilya Başkanı Eyraud: Gustavo'nun bizimle kalmasını istiyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın başkanı Jacques-Henri Eyraud düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Başkan Eyraud, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi;

"Buna yanıt vermek zor. Luiz'in Marsilya'da kalmasını istiyorum. Hatta kariyerini burada noktalamasını umuyorum. Kendisi 'dur' diyene kadar kulüple devam etmesini isterim. Luiz çok özel birisi. Lider bir kişiliğe sahip. Büyük yetenek ve soyunma odasına da tecrübelerini aktarıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı bizimle uzun vadede kalmasını ümit ediyorum. Bunu kendisine de söyledim."

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Brezilyalı futbolcu için kulübüyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi ancak Fransız ekibinin oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferin olumsuz sonuçlandığı ifade ediliyor.