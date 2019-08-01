Marsilya Başkanı Eyraud: Gustavo'nun bizimle kalmasını istiyorum
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud basın toplantısında Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Luiz Gustavo ile ilgili açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın başkanı Jacques-Henri Eyraud düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Başkan Eyraud, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi;
"Buna yanıt vermek zor. Luiz'in Marsilya'da kalmasını istiyorum. Hatta kariyerini burada noktalamasını umuyorum. Kendisi 'dur' diyene kadar kulüple devam etmesini isterim. Luiz çok özel birisi. Lider bir kişiliğe sahip. Büyük yetenek ve soyunma odasına da tecrübelerini aktarıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı bizimle uzun vadede kalmasını ümit ediyorum. Bunu kendisine de söyledim."
Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Brezilyalı futbolcu için kulübüyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi ancak Fransız ekibinin oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferin olumsuz sonuçlandığı ifade ediliyor.
- 01.08.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Marsilya Başkanı Eyraud: Gustavo'nun bizimle kalmasını istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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