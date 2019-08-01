Fenerbahçe'de gözler Aboubakar'da
Fenerbahçe'nin golcü adayları arasındaki Aboubakar'da flaş gelişme... Kamerunlu, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'da gözden çıkarılırken, kendisinden kulüp bulması istendi.
Fenerbahçe'nin golcü adayları arasındaki Aboubakar'da flaş gelişme... Kamerunlu, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'da gözden çıkarılırken, kendisinden kulüp bulması istendi. Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, Porto'nun yeni sezon kampında da beklentilerin altında kaldı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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