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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'de gözler Aboubakar'da

Fenerbahçe'de gözler Aboubakar'da

'nin golcü adayları arasındaki Aboubakar'da flaş gelişme... Kamerunlu, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'da gözden çıkarılırken, kendisinden kulüp bulması istendi.

'nin golcü adayları arasındaki Aboubakar'da flaş gelişme... Kamerunlu, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'da gözden çıkarılırken, kendisinden kulüp bulması istendi. Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, Porto'nun yeni sezon kampında da beklentilerin altında kaldı.

  1. 1.8.2019
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