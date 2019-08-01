Fenerbahçe'de Fejsa için geri sayım
Luiz Gustavo defterini kapatan Fenerbahçe, ön libero transferinde kez daha rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarılacivertliler, daha önce de gündeminde olan Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Luiz Gustavo defterini kapatan Fenerbahçe, ön libero transferinde kez daha rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarılacivertliler, daha önce de gündeminde olan Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Benfica'nın yeni sezon kadrosunda alternatif isim haline gelen 30 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferin kısa süre içinde açıklanabileceği de ifade edildi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Fenerbahçe'de Fejsa için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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