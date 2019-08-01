Fenerbahçe'de Fejsa için geri sayım

Luiz Gustavo defterini kapatan Fenerbahçe, ön libero transferinde kez daha rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarılacivertliler, daha önce de gündeminde olan Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Benfica'nın yeni sezon kadrosunda alternatif isim haline gelen 30 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferin kısa süre içinde açıklanabileceği de ifade edildi.