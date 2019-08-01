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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'de Fejsa için geri sayım

Fenerbahçe'de Fejsa için geri sayım

defterini kapatan , ön libero transferinde kez daha rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarılacivertliler, daha önce de gündeminde olan 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Luiz Gustavo defterini kapatan , ön libero transferinde kez daha rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarılacivertliler, daha önce de gündeminde olan 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 'nın yeni sezon kadrosunda alternatif isim haline gelen 30 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferin kısa süre içinde açıklanabileceği de ifade edildi.

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  1. 1.8.2019
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