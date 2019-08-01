Fenerbahçe Deniz Türüç transferinde sona geldi

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte Deniz Türüç'ün peşinde olan Fenerbahçe, mutlu sona yakın... Sarı- lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Kayserispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Deniz'e karşılık 2 oyuncuyu takasta kullanacağı, 2 milyon euro da bonservis ödeceği belirtiliyor.

