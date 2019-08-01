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01 Ağustos 2019, Perşembe
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transferinde sona geldi

Fenerbahçe Deniz Türüç transferinde sona geldi

ile birlikte 'ün peşinde olan , mutlu sona yakın... Sarı- lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ile birlikte 'ün peşinde olan , mutlu sona yakın... Sarı- lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Deniz'e karşılık 2 oyuncuyu takasta kullanacağı, 2 milyon euro da bonservis ödeceği belirtiliyor.

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  1. 1.8.2019
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