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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

ile ’ın kadrosuna katmak istediği kaptanı kararını verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

ile 'ın kadrosuna katmak istediği kaptanı kararını verdi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

  1. 01.08.2019
  2. Güncelleme: 01.08.2019 10:39
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