Slimani’ye ödül
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan golcü futbolcu, bu başarının ardından doğup büyüdüğü Ain Benain'de özel bir ödül aldı.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan golcü futbolcu, bu başarının ardından doğup büyüdüğü Ain Benain'de özel bir ödül aldı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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