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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Slimani’ye ödül

Slimani’ye ödül

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla edilen Islam Slimani, formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayir ile 'nı kazanan golcü futbolcu, bu başarının ardından doğup büyüdüğü 'de özel bir ödül aldı.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla edilen Islam Slimani, formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayir ile 'nı kazanan golcü futbolcu, bu başarının ardından doğup büyüdüğü 'de özel bir ödül aldı.

  1. 31.7.2019
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