Slimani’ye ödül

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan golcü futbolcu, bu başarının ardından doğup büyüdüğü Ain Benain'de özel bir ödül aldı.