Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması!
Bayern Münih maçında sakatlanarak oyundan alınıp yerini Dirar'a bırakmak durumunda kalan Hasan Ali Kaldırım sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Audi Cup organizasyonu kapsamı ilk maçında dün akşam turnavanın ev sahipliğini üstlenen Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti. Saat 21:30'da başlayan mücadele Bayern Münih'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona ermiş, Sarı-Lacivertliler'in tek golü ise yeni transfer Max Kruse'nin ayağından gelmişti.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan alınarak yerini Dirar'a bırakmıştı. Yaşanan bu sakatlığın detayları merak edilirken Hasan Ali sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Sarı-Lacivertli futbolcu yaptığı açıklamada "Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım." dedi.
Hasan Ali Kaldırım 7-8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
İŞTE O PAYLAŞIM...
- 31.07.2019
-
Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
-
Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
-
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.