Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Audi Cup organizasyonu kapsamı ilk maçında dün akşam turnavanın ev sahipliğini üstlenen Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti. Saat 21:30'da başlayan mücadele Bayern Münih'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona ermiş, Sarı-Lacivertliler'in tek golü ise yeni transfer Max Kruse'nin ayağından gelmişti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan alınarak yerini Dirar'a bırakmıştı. Yaşanan bu sakatlığın detayları merak edilirken Hasan Ali sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli futbolcu yaptığı açıklamada "Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım." dedi.

Hasan Ali Kaldırım 7-8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

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