Fenerbahçe'yi Audi çarptı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa'da düzenlenen en üst düzey turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler turnuvaya ev sahipliği yapan Bavyera ekibine 6-1 yenildi. Özellikle 5-0 biten ilk yarıda oynanan futbol taraftarı çileden çıkardı.



RAKİP REAL MADRİD

Maçın ilk yarısını Renato Sanches, Goretzka, Müller (2) Coman'ın golleriyle 5-0 geride kapatan F.Bahçe, 58'de Müller'den bir gol daha yedi. Kanarya'nın tek golünü 64. dakikada yeni transfer Max Kruse kaydetti. Fenerbahçe, bugün üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



NASIL OYNADILAR?



MURİÇ

Hazırlık maçlarının yıldızı Vedat Muriç, Bayern Münih karşısında adeta sahada yoktu. Rakip savunma arasında sıkışan Muriç top da gelmeyince kayboldu.



SADIK

Malatya'dan büyük umutlarla transfer edilen Sadık, savunmada beklentileri karşılayamıyor. Yanındaki partnerinin netleşmemesi de onun için handikap.



OZAN

Alanya'dan dönüşünde göz dolduran Ozan Tufan, takımın savaşan tek ismiydi. Çok çalıştı ama arkadaşları ona uyum sağlamadı.



DİRAR

Yıllarca sağ kanat oynayan Dirar, Hasan Ali'nin yerine girip sol bekte oynadı. Yaptığı iki amatörce hata farklı yenilgiyi hazırladı.



MOSES'A MESAJ: DAHA İYİ OLMALISIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllık kiralanan Victor Moses'la kısa bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca, geçtiğimiz sezon 14 lig maçında 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncudan daha iyi olmasını istedi, "Özellikle hücumda daha üretken olmalısın. Yeni sezonda sana çok iş düşecek" dedi.



MAÇTAN NOTLAR



Audi Cup'ta Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı. Harry Kane'in golüyle kazanan Tottenhem, finalde Bayern ile eşleşti. Real ise F.Bahçe ile 3.'lük maçı yapacak.



Fenerbahçe'nin Alman kulübü Werder Bremen'den renklerine kattığı Max Kruse, sarılacivertli formayla ilk golünü Bayern Münih'e attı. Alman yıldız, defansın hatasında kaptığı topu ağlara yolladı.



Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Devre arasında koltuk değnekleriyle saha kenarına gelen Hasan'ın durumu MR'da netlik kazanacak.



Yaptığı hatalarla dikkat çeken Dirar, taraftarların tepkileri üzerine sahadan çıkmak istedi. Ersun Yanal çok sinirlendi ve Dirar'ı sahada kalmaya ikna etti. Takım arkadaşları da Dirar'ın yanına geldi.