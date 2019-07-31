Fenerbahçe'ye forvete dev adam! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye forvete dev adam!

'ye forvete dev adam!

Fenerbahçe'ye forvete dev adam!

Portekiz basınının önceki gün ortaya attığı iddianın ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. ’nin 1.96’lık Hollandalı golcü için mutlu sona yaklaştığı ileri sürüldü.

Portekiz'de yayın yapan Radyo Renascença'nın duyurduğu haber büyük ses getirmişti. Golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin 'un yeni sezon kadrosunda alternatif durumuna düşen 'la ilgilendiği iddia edilmişti. Daha önce de kulüplerinin gündemine giren 1.96'lık dev golcü ile temaslarında önemli mesafe kat eden sarı-lacivertlilerin mutlu sona yakın olduğu ileri sürüldü.

GOL MAKİNESİ
Sarı-lacivertliler, tam 3 yıldır formasını giydiği Lizbon ile her sezon 20 golün üzerine çıkan Hollandalı futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 35 resmi karşılaşmada forma giyen Bas Dost, 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Lizbon ile 3 sezonda forma giydiği 125 karşılaşmada 108 gole (93 gol, 15 asist) direkt katkı sağladı.

Bas Dost, kariyerinin en iyi dönemini 2016-17 sezonunda yaşadı. Hollandalı futbolcu, Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde çıktığı 31 maçta tam 34 gol attı.

  1. 31.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye forvete dev adam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN