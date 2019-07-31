Fenerbahçe'ye forvete dev adam!

Portekiz'de yayın yapan Radyo Renascença'nın duyurduğu haber büyük ses getirmişti. Golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin Sporting Lizbon'un yeni sezon kadrosunda alternatif durumuna düşen Bas Dost'la ilgilendiği iddia edilmişti. Daha önce de Süper Lig kulüplerinin gündemine giren 1.96'lık dev golcü ile temaslarında önemli mesafe kat eden sarı-lacivertlilerin mutlu sona yakın olduğu ileri sürüldü.

GOL MAKİNESİ

Sarı-lacivertliler, tam 3 yıldır formasını giydiği Lizbon ile her sezon 20 golün üzerine çıkan Hollandalı futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 35 resmi karşılaşmada forma giyen Bas Dost, 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Lizbon ile 3 sezonda forma giydiği 125 karşılaşmada 108 gole (93 gol, 15 asist) direkt katkı sağladı.

Bas Dost, kariyerinin en iyi dönemini 2016-17 sezonunda yaşadı. Hollandalı futbolcu, Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde çıktığı 31 maçta tam 34 gol attı.