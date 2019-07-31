Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme!
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Simon Kjaer ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Simon Kjaer ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.
- 31.7.2019
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.