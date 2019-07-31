Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nin gündemindeki 'de flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme!

Uzun süredir 'nin gündeminde olan Simon ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. 'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.

Uzun süredir 'nin gündeminde olan Simon ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. 'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.

  1. 31.7.2019
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