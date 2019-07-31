Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme!

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Simon Kjaer ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.