Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal orta sahadaki eksikliği kapatmak için Luiz Gustavo'nun adını yönetime vermişti. Sportif direktör Damien Comolli, hemen Marsilya ile temas kurmuş ve 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini belirtmişti. Ancak Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud kapıyı 9 milyon euro'dan açıp fiyat kırmamıştı. Bu transferde sarı-lacivertli kulübün ısrarlı tutumu sonrası önemli mesafe kat edildi. Başkan Ali Koç'un da devreye girmesinin ardından Marsilya'nın fiyat kırdığı ve rakamı 7 milyon euro'ya kadar indiği belirtildi. Fenerbahçe bu rakamı biraz daha düşürmeyi hedefliyor.



MENAJERİ DOĞRULADI

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann da Fenerbahçe'nin Marsilya ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. Wittmann "Marsilya'nın nasıl bir karar alacağını bilmiyorum. Satma yönünde bir karar alırsa o zaman biz de buna göre pozisyon alırız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Marsilya'yı ikna edebilirse, 32 yaşındaki futbolcuya reddedilmesi imkansız bir teklif sunacak. Fransız basını da bu transferin fazla uzamayacağını belirtiyor. Çıkan haberlerde Luiz Gustavo'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi. Kanarya dışında Çin kulüpleri de tecrübeli ismi istiyor ancak Brezilyalı futbolcu, Avrupa'da kalacağını söyledi.



İKİ ALTERNATİF VAR

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde pürüz olma ihtimaline karşılık alternatif isimlerle de teması kesmiyor. Bunlardan biri RB Leipzig forması giyen Stefan İlsanker. 30 yaşındaki ön liberonun Alman ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi var. Stoper ve sağ bekte de oynayabiliyor. Stuttgart'lı Orel Mangala da kulübü küme düştüğü için ayrılmak istiyor. 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi 5 milyon euro.