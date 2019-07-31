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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aboubakar bombası!

Aboubakar bombası!

Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen ’den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, ’nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto’ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.

Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen 'den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, 'nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto'ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.

  1. 31.7.2019
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