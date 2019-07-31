Aboubakar bombası!
Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, Porto Teknik Direktörü Conceicao’nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği Vincent Aboubakar için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto’ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.
Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, Porto Teknik Direktörü Conceicao'nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği Vincent Aboubakar için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto'ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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