Aboubakar bombası!

Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, Porto Teknik Direktörü Conceicao'nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği Vincent Aboubakar için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto'ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.