Volkan Demirel çalışıyor
Takımdaki geleceği belirsiz olan Volkan Demirel, çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine verdiği antrenman programını uygulayan 37 yaşındaki file bekçisi, yönetimin sözleşme teklifi sunması halinde takıma hazır katılacak.
Takımdaki geleceği belirsiz olan Volkan Demirel, çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine verdiği antrenman programını uygulayan 37 yaşındaki file bekçisi, yönetimin sözleşme teklifi sunması halinde takıma hazır katılacak.
- 30.7.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Volkan Demirel çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.