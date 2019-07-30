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30 Temmuz 2019, Salı
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çalışıyor

Volkan Demirel çalışıyor

Takımdaki geleceği belirsiz olan , çalışmalarını tek başına sürdürüyor. 'ın kendisine verdiği antrenman programını uygulayan 37 yaşındaki file bekçisi, yönetimin sözleşme teklifi sunması halinde takıma hazır katılacak.

Takımdaki geleceği belirsiz olan , çalışmalarını tek başına sürdürüyor. 'ın kendisine verdiği antrenman programını uygulayan 37 yaşındaki file bekçisi, yönetimin sözleşme teklifi sunması halinde takıma hazır katılacak.

  1. 30.7.2019
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