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30 Temmuz 2019, Salı
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'Tek düşüncem '

'Tek düşüncem Fenerbahçe'

?, ülkesinde konuştu. Sırp hoca, ''de şansınızı deneyecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Benim için NBA defteri tamamen kapandı. Fenerbahçe'de çok mutluyum. 1 yıl daha sözleşmem var ve burada harika oyuncularla birlikte çalışıyorum. Tek düşüncem Fenerbahçe."

?, ülkesinde konuştu. Sırp hoca, ''de şansınızı deneyecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Benim için NBA defteri tamamen kapandı. Fenerbahçe'de çok mutluyum. 1 yıl daha sözleşmem var ve burada harika oyuncularla birlikte çalışıyorum. Tek düşüncem Fenerbahçe."

  1. 30.7.2019
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