Fenerbahçe ?Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkesinde konuştu. Sırp hoca, 'NBA'de şansınızı deneyecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Benim için NBA defteri tamamen kapandı. Fenerbahçe'de çok mutluyum. 1 yıl daha sözleşmem var ve burada harika oyuncularla birlikte çalışıyorum. Tek düşüncem Fenerbahçe."