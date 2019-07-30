Fenerbahçe'ye Mangala önerildi
Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında Orel Mangala da var. Menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerilen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Stuttgart'ta. Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mangala, takımı küme düştüğü için ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında Orel Mangala da var. Menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerilen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Stuttgart'ta. Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mangala, takımı küme düştüğü için ayrılmak istiyor. Alt ligde oynamak istemeyen Mangala ile F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin birkaç gün içinde bir araya geleceği öğrenildi.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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