Fenerbahçe'den dev prova
Sarı-lacivertliler, Audi Cup’ta bugün ilk maçına çıkacak. Yanal’ın ekibi, 21.30’da ev sahibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Diğer müsabaka ise Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak.
Avrupa? devlerinin sahne alacağı Audi Cup, bugün başlıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı bu önemli organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. Sarı-lacivertliler, en üst düzey turnuvalardan biri olan Audi Cup'ta bugün ev sahibi Bayern Münih ile karşılaşacak. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. Diğer maç 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında.
UZATMA YOK
2009'dan itibaren 5 kez düzenlenen turnuvayı B.Münih 3, Barcelona ve A. Madrid 1'er kez kazandı. Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla seçilirken, organizasyonda önceki sezonlarda M. United, Boca Juniors, Milan, Internacional, M. City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo boy göstermişti. Kupada ilk günün kazananları, yarın final ve 3.'lük maçlarına çıkacak Beraberlik halinde direkt penaltı atışı olacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AUDİ CUP KADROSU
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Zajc, Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Dirar, Alper Potuk, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Frey, Allahyar, Yusuf Tunç.
125 BİN TARAFTAR
İki gün sürecek turnuvayı 125 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Organizasyonda bir bilet, 2 maç için de geçerli.
TAKIMLARIN DEĞERI
Real Madrid: 1.1 milyar euro
Tottenham: 904 milyon euro
Bayern Münih: 757 milyon euro
Fenerbahçe: 68 milyon euro
GÜNEŞ TAKİPTE
Süper Lig takımlarının hazırlık maçları izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Audi Cup'ı da yerinde takip edecek. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyon için bugün Almanya'ya gidecek.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'den dev prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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