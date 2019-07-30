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30 Temmuz 2019, Salı
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'den dev prova

Fenerbahçe'den dev prova

Sarı-lacivertliler, ’ta bugün ilk maçına çıkacak. Yanal’ın ekibi, 21.30’da ev sahibi ile karşılaşacak. Diğer müsabaka ise ile Tottenham arasında oynanacak.

Avrupa? devlerinin sahne alacağı , bugün başlıyor. 'nin de yer alacağı bu önemli organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. Sarı-lacivertliler, en üst düzey turnuvalardan biri olan Audi Cup'ta bugün ev sahibi ile karşılaşacak. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. Diğer maç 19.00'da ile Tottenham arasında.

UZATMA YOK
2009'dan itibaren 5 kez düzenlenen turnuvayı B.Münih 3, Barcelona ve A. Madrid 1'er kez kazandı. Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla seçilirken, organizasyonda önceki sezonlarda M. United, , Milan, Internacional, M. City, Liverpool, Napoli ve boy göstermişti. Kupada ilk günün kazananları, yarın final ve 3.'lük maçlarına çıkacak Beraberlik halinde direkt penaltı atışı olacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AUDİ CUP KADROSU
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Jailson, , , Zajc, Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Dirar, , Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Frey, Allahyar, Yusuf Tunç.

125 BİN TARAFTAR
İki gün sürecek turnuvayı 125 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Organizasyonda bir bilet, 2 maç için de geçerli.

TAKIMLARIN DEĞERI
Real Madrid: 1.1 milyar euro
Tottenham: 904 milyon euro
Bayern Münih: 757 milyon euro
Fenerbahçe: 68 milyon euro

GÜNEŞ TAKİPTE
Süper Lig takımlarının hazırlık maçları izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Audi Cup'ı da yerinde takip edecek. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyon için bugün Almanya'ya gidecek.

  1. 30.7.2019
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