Fenerbahçe'den dev prova

Avrupa? devlerinin sahne alacağı Audi Cup, bugün başlıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı bu önemli organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. Sarı-lacivertliler, en üst düzey turnuvalardan biri olan Audi Cup'ta bugün ev sahibi Bayern Münih ile karşılaşacak. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. Diğer maç 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında.



UZATMA YOK

2009'dan itibaren 5 kez düzenlenen turnuvayı B.Münih 3, Barcelona ve A. Madrid 1'er kez kazandı. Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla seçilirken, organizasyonda önceki sezonlarda M. United, Boca Juniors, Milan, Internacional, M. City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo boy göstermişti. Kupada ilk günün kazananları, yarın final ve 3.'lük maçlarına çıkacak Beraberlik halinde direkt penaltı atışı olacak.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AUDİ CUP KADROSU

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Zajc, Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Dirar, Alper Potuk, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Frey, Allahyar, Yusuf Tunç.



125 BİN TARAFTAR

İki gün sürecek turnuvayı 125 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Organizasyonda bir bilet, 2 maç için de geçerli.



TAKIMLARIN DEĞERI

Real Madrid: 1.1 milyar euro

Tottenham: 904 milyon euro

Bayern Münih: 757 milyon euro

Fenerbahçe: 68 milyon euro



GÜNEŞ TAKİPTE

Süper Lig takımlarının hazırlık maçları izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Audi Cup'ı da yerinde takip edecek. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyon için bugün Almanya'ya gidecek.