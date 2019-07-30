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30 Temmuz 2019, Salı
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'de bombası!

Fenerbahçe'de Moting bombası!

Sarı-lacivertliler, bu sezon hücum bölgesine Kruse, Vedat Muriç, Rodrigues, Allahyar gibi isimleri katmıştı. Teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda listeye Choupo- de girdi.

için 'ya giden Kanarya'da başkan ve sportif direktör Damien Comolli'nin bir ara 'ya geçerek ile de masaya oturacağı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Fransız kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 'in menajerlik şirketi ve 'nin de temsilciliğini yapıyor.

  1. 30.7.2019
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