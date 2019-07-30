Fenerbahçe'de Moting bombası!
Sarı-lacivertliler, bu sezon hücum bölgesine Kruse, Vedat Muriç, Rodrigues, Allahyar gibi isimleri katmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda listeye Choupo-Moting de girdi.
Audi Cup için Almanya'ya giden Kanarya'da başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'nin bir ara Fransa'ya geçerek PSG ile de masaya oturacağı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Fransız kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Moting'in menajerlik şirketi Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci'nin de temsilciliğini yapıyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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