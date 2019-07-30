Fenerbahçe'de Kjaer yuvaya dönüyor

Kanarya, eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'i yuvaya döndürmek için çaba harcıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı oyuncu için Sevilla'nın sportif direktörü Monchi ile bir süredir temastaydı. Monchi'nin "Satmayı düşünüyoruz" restlerini gören yönetim, onu kiralama konusunda ikna etti.