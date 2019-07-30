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30 Temmuz 2019, Salı
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'de yuvaya dönüyor

Fenerbahçe'de Kjaer yuvaya dönüyor

Kanarya, eski savunma oyuncusu Simon 'i yuvaya döndürmek için çaba harcıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı oyuncu için Sevilla'nın sportif direktörü ile bir süredir temastaydı. Monchi'nin "Satmayı düşünüyoruz" restlerini gören yönetim, onu kiralama konusunda ikna etti.

Kanarya, eski savunma oyuncusu Simon 'i yuvaya döndürmek için çaba harcıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı oyuncu için Sevilla'nın sportif direktörü ile bir süredir temastaydı. Monchi'nin "Satmayı düşünüyoruz" restlerini gören yönetim, onu kiralama konusunda ikna etti.

  1. 30.7.2019
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