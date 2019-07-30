Fenerbahçe M’Vila icin pusuda
Sarı-lacıvertliler mutlaka bir ön libero transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fransız ön libero, Saint Etienne ile maaş krizini şimdilik çözdü. Ancak aklı daha iyi teklifte. F.Bahçe; Crystal Palace ve West Ham ile yarışıyor.
Listedeki adaylardan biri de Yann M'Vila. 29 yaşındaki futbolcu, Saint Etienne ile maaş krizini geride bıraktı ancak aklı hâlâ aldığı daha yüksek tekliflerde. Bunlardan birini de Fenerbahçe önerdi. Kanarya'nın dolgun maaşla aklını çeldiği M'Vila'ya Ada'dan da iki teklif var. Sarı-lacivertliler bu transferde Crystal Palace ve West Ham ile kapışıyor. Bu durum da ondan daha fazla bonservis kazanmak isteyen St. Etienne'in işini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe, M'Vila için pusuya yattı bekliyor, fırsatını yakaladığı anda doğru teklifle renklerine bağlamayı umut ediyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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