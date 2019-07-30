Fenerbahçe M’Vila icin pusuda

Listedeki adaylardan biri de Yann M'Vila. 29 yaşındaki futbolcu, Saint Etienne ile maaş krizini geride bıraktı ancak aklı hâlâ aldığı daha yüksek tekliflerde. Bunlardan birini de Fenerbahçe önerdi. Kanarya'nın dolgun maaşla aklını çeldiği M'Vila'ya Ada'dan da iki teklif var. Sarı-lacivertliler bu transferde Crystal Palace ve West Ham ile kapışıyor. Bu durum da ondan daha fazla bonservis kazanmak isteyen St. Etienne'in işini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe, M'Vila için pusuya yattı bekliyor, fırsatını yakaladığı anda doğru teklifle renklerine bağlamayı umut ediyor.