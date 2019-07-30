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30 Temmuz 2019, Salı
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M’Vila icin pusuda

Fenerbahçe M’Vila icin pusuda

Sarı-lacıvertliler mutlaka bir ön libero transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fransız ön libero, ile maaş krizini şimdilik çözdü. Ancak aklı daha iyi teklifte. F.Bahçe; ve West Ham ile yarışıyor.

Listedeki adaylardan biri de Yann M'Vila. 29 yaşındaki futbolcu, ile maaş krizini geride bıraktı ancak aklı hâlâ aldığı daha yüksek tekliflerde. Bunlardan birini de önerdi. Kanarya'nın dolgun maaşla aklını çeldiği M'Vila'ya Ada'dan da iki teklif var. Sarı-lacivertliler bu transferde ve West Ham ile kapışıyor. Bu durum da ondan daha fazla bonservis kazanmak isteyen St. Etienne'in işini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe, M'Vila için pusuya yattı bekliyor, fırsatını yakaladığı anda doğru teklifle renklerine bağlamayı umut ediyor.

  1. 30.7.2019
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