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30 Temmuz 2019, Salı
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Dünya 'yi izleyecek!

Dünya Fenerbahçe'yi izleyecek!

Dünya'nın gözü 'ta! Münih’teki turnuvanın ilk maçında , TSi 19.00’da Tottenham ile karşılaşacak; de 21.30’da karşısına çıkacak. Dünyanın dört bir yanında yayınlanacak kupada ilk günün galipleri yarın şampiyonluk, mağlupları ise 3.’lük için mücadele edecek.

dünyanın en prestijli özel turnuvalarından , bugün 'nın Münih kentinde başlıyor. 'in ev sahibi olarak yer alacağı turnuvaya İspanyol devi ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Tottenham'ın yanı sıra de katılıyor. Sarı lacivertli takım, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'taki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Günün ilk maçında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçlar D-Smart 77. Kanal'daki Spor Smart'tan yayınlanacak.

BERABERLiKTE DiREKT PENALTILARA GiDiLECEK

İlk günün kazanan takımları, yarın final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak. Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Audi Cup'taki maçlar Avrupa'nın birçok ülkesindeki televizyonlardan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yayınlanacak.

  1. 30.07.2019
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