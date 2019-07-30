Dünya Fenerbahçe'yi izleyecek!

Futbolda dünyanın en prestijli özel turnuvalarından Audi Cup, bugün Almanya'nın Münih kentinde başlıyor. Bayern Münih'in ev sahibi olarak yer alacağı turnuvaya İspanyol devi Real Madrid ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe de katılıyor. Sarı lacivertli takım, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'taki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Günün ilk maçında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçlar D-Smart 77. Kanal'daki Spor Smart'tan yayınlanacak.

BERABERLiKTE DiREKT PENALTILARA GiDiLECEK

İlk günün kazanan takımları, yarın final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak. Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Audi Cup'taki maçlar Avrupa'nın birçok ülkesindeki televizyonlardan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yayınlanacak.