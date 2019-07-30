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30 Temmuz 2019, Salı
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Bir karede iki efsane

Bir karede iki efsane

sevgilisi iki isim ve Alex de birlikte sehayat yaptı. Hooijdonk, Brezilyalı yıldız ile fotoğrafını paylaşıp "Ben sadece kaptan uçaktaysa uçarım" notunu düştü. Bu kareyi gören sarı-lacivertli taraftarlar ise fotoğrafı 'like yağmuruna' tutarak, iki efsaneyi andılar.

sevgilisi iki isim ve Alex de birlikte sehayat yaptı. Hooijdonk, Brezilyalı yıldız ile fotoğrafını paylaşıp "Ben sadece kaptan uçaktaysa uçarım" notunu düştü. Bu kareyi gören sarı-lacivertli taraftarlar ise fotoğrafı 'like yağmuruna' tutarak, iki efsaneyi andılar.

  1. 30.7.2019
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