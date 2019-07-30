Bir karede iki efsane

Tribünlerin sevgilisi iki isim Pierre van Hooijdonk ve Alex de Souza birlikte sehayat yaptı. Van Hooijdonk, Brezilyalı yıldız ile fotoğrafını paylaşıp "Ben sadece kaptan uçaktaysa uçarım" notunu düştü. Bu kareyi gören sarı-lacivertli taraftarlar ise fotoğrafı 'like yağmuruna' tutarak, iki efsaneyi andılar.