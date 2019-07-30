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30 Temmuz 2019, Salı
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Alex de 'dan 'ye ziyaret!

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de , yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin 'da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.

ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli takımla bağlarını hiç koparmayan Alex de , eski takımına desteği ihmal etmiyor.

enerbahçe'nin, , ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle mücadele edeceği öncesi Alex, takımı kaldığı otelde ziyaret etti.

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve yeni transferlerden Emre Belözoğlu ile hasret gideren Brezilyalı yıldızın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına da Belözoğlu'nu işaret ederek 'Kaptan' yazması dikkatlerden kaçmadı.

  1. 30.07.2019
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