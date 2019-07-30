Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de Souza, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin Almanya'da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli takımla bağlarını hiç koparmayan Alex de Souza, eski takımına desteği ihmal etmiyor.
enerbahçe'nin, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle mücadele edeceği Audi Cup öncesi Alex, takımı kaldığı otelde ziyaret etti.
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve yeni transferlerden Emre Belözoğlu ile hasret gideren Brezilyalı yıldızın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına da Belözoğlu'nu işaret ederek 'Kaptan' yazması dikkatlerden kaçmadı.
- 30.07.2019
- Son dakika: Fenerbahçeli Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da!
- Son dakika: CAS'tan Trabzonspor kararı!
- Real Madrid Tottenham AUDI Cup maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler...
- Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Resmi siteden açıklama geldi | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı
- Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'ye iki yıldızından 20 milyon Euro'luk dev gelir!
- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek
- Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.