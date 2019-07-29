Fenerbahçe'nin gündemindeki M'Vila kulübüne rest çekti!
Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden M'Vila, St.Etienne'e rest çekti. Fransız ekibinde kazandığı yıllık 2.5 milyon euronun arttırılmasını talep eden tecrübeli orta saha, aksi durumda ise satışına kolaylık sağlanmasını istedi.
Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden M'Vila, St.Etienne'e rest çekti. Fransız ekibinde kazandığı yıllık 2.5 milyon euronun arttırılmasını talep eden tecrübeli orta saha, aksi durumda ise satışına kolaylık sağlanmasını istedi. 29 yaşındaki Fransız oyuncu için Crystal Palace ve West Ham'ın da devrede olduğu belirtildi.
- 29.7.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'nin gündemindeki M'Vila kulübüne rest çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.