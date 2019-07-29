Fenerbahçe'nin gündemindeki M'Vila kulübüne rest çekti!

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden M'Vila, St.Etienne'e rest çekti. Fransız ekibinde kazandığı yıllık 2.5 milyon euronun arttırılmasını talep eden tecrübeli orta saha, aksi durumda ise satışına kolaylık sağlanmasını istedi. 29 yaşındaki Fransız oyuncu için Crystal Palace ve West Ham'ın da devrede olduğu belirtildi.