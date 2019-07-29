Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus'ta son dakika!
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor. Roma'ya satın alma opsiyonlu 2 milyon euro öneren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu da ikna etmeye çalışıyor.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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