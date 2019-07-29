Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus'ta son dakika!

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor. Roma'ya satın alma opsiyonlu 2 milyon euro öneren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu da ikna etmeye çalışıyor.