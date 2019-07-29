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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin gözdesi 'ta son dakika!

Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus'ta son dakika!

'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor.

'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor. Roma'ya satın alma opsiyonlu 2 milyon euro öneren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu da ikna etmeye çalışıyor.

  1. 29.7.2019
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