Fenerbahçe'den Welbeck atağı!
Ada basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü. The Sun, F.Bahçe’nin Arsenal ile yollarını ayıran 28 yaşındaki forvetle temasa geçtiğini ileri sürdü. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan yıldız golcüye 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro’dan da 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
Başkan Ali Koç, önceki gün yapılan Divan Kurulu'nda taraftarlara müjdeyi vermişti. Kadroya 2 stoper, 1 orta saha, 1 de forvet takviye edeceklerini söyleyen Koç, kısa süre içinde bu transferin biteceğini açıklamıştı. Başkanın bu sözlerinin ardından İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun Gazetesi, Fenerbahçe'nin Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde; sarı-lacivertliler ile Roma ve Lazio'nun da 28 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu vurgulandı.
Welbeck'in menajerliğini yapan abisinin daha önce de F.Bahçe'yle temasa geçtiği belirtilirken, 100 bin pound maaş ile 5 milyon euro imza para nedeniyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yeni bir teklifle gittiği Welbeck'e 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro'dan da 3 senelik sözleşme önerdiği kaydedildi. Yıllarca Manchester United ve Arsenal'da oynayan İngiliz futbolcunun kısa süre içinde kararını vereceği belirtilirken, en iyi teklifi F.Bahçe'nin yaptığı öğrenildi.
- 29.7.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'den Welbeck atağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.