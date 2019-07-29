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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'den Welbeck atağı!

Fenerbahçe'den Welbeck atağı!

Ada basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü. , F.Bahçe’nin ile yollarını ayıran 28 yaşındaki forvetle temasa geçtiğini ileri sürdü. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan yıldız golcüye 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro’dan da 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Başkan , önceki gün yapılan 'nda taraftarlara müjdeyi vermişti. Kadroya 2 stoper, 1 orta saha, 1 de forvet takviye edeceklerini söyleyen Koç, kısa süre içinde bu transferin biteceğini açıklamıştı. Başkanın bu sözlerinin ardından 'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazetesi, 'nin ile yollarını ayıran Danny Welbeck ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde; sarı-lacivertliler ile Roma ve Lazio'nun da 28 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu vurgulandı.

Welbeck'in menajerliğini yapan abisinin daha önce de F.Bahçe'yle temasa geçtiği belirtilirken, 100 bin pound maaş ile 5 milyon euro imza para nedeniyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yeni bir teklifle gittiği Welbeck'e 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro'dan da 3 senelik sözleşme önerdiği kaydedildi. Yıllarca ve Arsenal'da oynayan İngiliz futbolcunun kısa süre içinde kararını vereceği belirtilirken, en iyi teklifi F.Bahçe'nin yaptığı öğrenildi.

  1. 29.7.2019
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